SONDAGGIO: SFIDE A DUE NEI COMUNI, FATTO POSITIVO PER MOLTI LETTORI DI VN

Data pubblicazione 30 Maggio 2024

VALSASSINA – Nell’ultima edizione della ormai classica consultazione on line di Valsassinanews ci siamo occupati ancora una volta delle ormai imminenti elezioni amministrative che interesseranno diversi Comuni del nostro territorio (ben 12 solo in Valle). La domanda ai lettori, relativa a questo passaggio alle urne, era legata al “ritorno” delle sfide a due tra candidati sindaci.

Ha prevalso il giudizio positivo, con il 46% dei partecipanti che ha scelto la voce “Meno male, viva il confronto“. Non mancano però i giudizi critici: un votante su 4 ha indicato la voce più ironica (“Per forza, hanno alzato gli stipendi…“), 10% per l’evergreen “È sempre il solito magna-magna” mentre per il 9% del campione “Pochi o tanti non cambia nulla“.

Di seguito il risultato dettagliato del sondaggio, mentre nel box che trovate alla destra della home page potete già esprimervi sulla nuova consultazione.

Quest’ultima avrà termine giovedì 6 giugno e riguarda ancora le elezioni di giugno – in particolare il voto per il rinnovo del Parlamento Europeo.

ELEZIONI 2024, QUESTA VOLTA TANTE SFIDE "A DUE" NEI COMUNI Meno male, viva il confronto (46%, 127 Voti)

Per forza, hanno alzato gli stipendi... (25%, 70 Voti)

È sempre il solito magna-magna (10%, 27 Voti)

Nulla di strano (9%, 25 Voti)

Pochi o tanti non cambia nulla (9%, 24 Voti)

L'argomento non m'interessa (1%, 4 Voti) Totale votanti: 277

Loading ... Loading ...

–

> TUTTI I SONDAGGI DI VALSASSINANEWS