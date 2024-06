Data pubblicazione 15 Giugno 2024

BALLABIO – Il gruppo e la lista Ballabio Futura comunicano che oggi la consigliera Manuela Deon ha consegnato in Comune le proprie dimissioni dal consiglio comunale. “Ringraziamo Manuela per il lungo lavoro fatto da candidata sindaco nel 2020 proprio con il nostro gruppo e poi nei successivi quattro anni in consiglio comunale con noi”, scrive in una nota BF.