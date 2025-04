CALCIO, IL CORTENOVA SCALDA I MOTORI PER IL MATCH DELL’ANNO CON OSNAGO

CORTENOVA – Siamo entrati in quella che potrebbe essere la settimana più importante dell’anno, almeno finora, in casa Cortenova . La squadra valsassinese infatti è chiamata domenica a scendere in campo contro l’Audace Osnago, in uno scontro da dentro o fuori per i playoff.

I brianzoli, secondi in classifica, hanno tutte le intenzioni di vincere non solo per cercare di agganciare il Verderio, distante un solo punto, ma anche per tagliare fuori dagli spareggi proprio il Cortenova. Infatti, come anticipiamo da qualche settimana, per poter accedere ai playoff è fondamentale avere meno di dieci punti di distanza dalla diretta contendente: per farla breve, il Cortenova deve mantenere una distanza massima di nove punti dall’Osnago, oggi lontano 10 lunghezze.

Insomma, la vittoria gialloblù permetterebbe di accorciare questo gap, mentre la sconfitta spegnerebbe definitivamente le speranze di poter fare il salto di categoria.

Speranze che si sono coltivate con un girone di ritorno al limite della perfezione, con i valsassinesi di Andrea Tantardini che hanno raccolto ben 32 dei 51 punti conquistati durante la stagione. Un ruolino di marcia che, se fosse stato costante fin dall’inizio, avrebbe portato a una quasi certa vittoria del torneo.

Ma con i “se” è difficile parlare di calcio: ecco che diventa dunque fondamentale il campo, in particolare quello del Todeschini, dove il Cortenova ospiterà l’Osnago domenica alle 15:30. All’ andata ebbero la meglio i brianzoli , che trionfarono 4-2 a Bindo, al termine di un match equilibratissimo.

RedSpo