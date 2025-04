IL DIABETE AL CENTRO DEL ‘CASARGO NATIONAL NUTRITION SUMMIT 2025’

CASARGO – Presentato nella sede territoriale di Regione Lombardia a Lecco il Casargo National Nutrition Summit 2025, evento di rilevanza nazionale che si svolgerà il 9 aprile presso il CFPA di Casargo. Questa seconda edizione sarà dedicata alla tematica del diabete, in collaborazione con Provincia di Lecco, Comune di Casargo, ATS Brianza, Diabete Italia, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e AGD Lecco.

“Come abbiamo avuto modo di dire più volte – ha dichiarato Francesco Maria Silverij, presidente del CdA del CFPA – formiamo non solo dei professionisti della ristorazione, ma anche persone consapevoli, sensibili ai problemi alimentari e di salute, in costante aumento nella società”.

L’evento sarà aperto al pubblico e trasmesso anche in streaming, con l’obiettivo di sensibilizzare il più possibile sulle sfide e le opportunità legate alla gestione del diabete attraverso l’alimentazione e lo stile di vita.

Dalle 15, accoglienza e registrazione dei partecipanti, a seguito saluti istituzionali alle 15:30.

Il summit sarà suddiviso in due parti:

1. Approccio medico-scientifico (dalle 16)

Esperti accademici e medici interverranno per fornire un quadro aggiornato sulla ricerca e la gestione del diabete:

Dott. Giulio Maltoni (Policlinico Sant’Orsola di Bologna) illustrerà le caratteristiche del diabete mellito di tipo 1 nell’età pediatrica.

(Policlinico Sant’Orsola di Bologna) illustrerà le caratteristiche del nell’età pediatrica. Dott.ssa Maria Letizia Petroni (Università “Alma Mater” di Bologna), medico dietologo, parlerà di alimentazione sana ed equilibrata per la gestione del diabete .

(Università “Alma Mater” di Bologna), medico dietologo, parlerà di . Dott. Marco Missaglia, specialista dietologo ed endocrinologo, affronterà il tema dell’indice glicemico e del ruolo dello stile di vita nella gestione del diabete.

2. Il mondo concreto e ideale

Dopo la parte scientifica, si affronterà il tema del diabete nella vita di tutti i giorni, con interventi di esperti e rappresentanti di associazioni:

Dott.ssa Chiara Caglioti (ATS Brianza, S.C Igiene alimenti e nutrizione) parlerà di nutrizione preventiva nel diabete di tipo 2 e delle iniziative sul territorio.

(ATS Brianza, S.C Igiene alimenti e nutrizione) parlerà di e delle iniziative sul territorio. Francesca Magnano , presidente di FAND – Associazione Italiana Diabetici , discuterà l’importanza del supporto ai pazienti diabetici.

, presidente di , discuterà l’importanza del supporto ai pazienti diabetici. Antonio Borriello , presidente di AGD Lecco Aps , illustrerà le attività dell’associazione, che dal 1994 collabora con la Pediatria dell’Ospedale Manzoni di Lecco per aiutare i giovani con diabete e le loro famiglie, promuovendo uno stile di vita attivo e un’alimentazione sana.

, presidente di , illustrerà le attività dell’associazione, che dal collabora con la per aiutare i giovani con diabete e le loro famiglie, promuovendo uno stile di vita attivo e un’alimentazione sana. Dott.ssa Carlotta di Carlo , responsabile qualità dell’ azienda Molino Filippini, racconterà la sperimentazione di farine innovative per una dieta a basso impatto glicemico.

, responsabile qualità dell’ azienda Molino Filippini, racconterà la sperimentazione di farine innovative per una dieta a basso impatto glicemico. Chef Alessandro Negrini, chef bi-stellato del ristorante “Il Luogo e la Voce di Aimo e Nadia” di Milano, porterà la sua esperienza nel combinare alta cucina e salute alimentare.

La giornata si concluderà con una cena di gala aperta a tutti alle 19:30, al costo di 35 euro su prenotazione al link www.cfpaprenota.it.

Gli studenti del CFPA prepareranno piatti d’eccellenza, nel rispetto delle esigenze alimentari legate al diabete.

Simone Brigatti, consigliere provinciale delegato di APAF, ha sottolineato come il Cfpa stia promuovendo l’eccellenza: “Affrontare temi come celiachia e diabete è essenziale per formare futuri professionisti consapevoli, in grado di rispondere alle esigenze alimentari di una società in continua evoluzione”.

Il direttore del CFPA Alan Vaninetti ha evidenziato che l’idea del convegno nasce anche dalla sensibilità del CdA nei confronti degli studenti diabetici presenti nella scuola: “Dobbiamo garantire una sana alimentazione anche nel nostro piccolo, perché il diabete è una realtà che riguarda direttamente i nostri ragazzi”.

L’evento è gratuito e aperto a tutti, con la possibilità di seguirlo anche in streaming sul sito www.cfpacasargo.net

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, visitare il sito ufficiale del CFPA.