I BALLABIESI DEL “VOLLEY PER CASO” SI AGGIUDICANO IL TORNEO DI PALLAVOLO DI TACENO

Data pubblicazione 30 Giugno 2024

TACENO – Non ha deluso le aspettative la seconda edizione del Volleyball Synthetic Court per seniores organizzato al Centro Sportivo Biorca di Taceno. A distanza di due anni dall’ultima volta, il manto sintetico del campo esterno ha rivisto sfidarsi gli adulti in quella che è stata una super maratona pallavolistica iniziata alle 10 del mattino e conclusasi alle 19 con la finalissima.

Ai nastri di partenza otto squadre provenienti dalla Valsassina, da Lecco e dalla Brianza per un totale di 53 giocatori coadiuvati da tre diversi direttori di gara. Nelle prime ore di gioco hanno avuto luogo i match valevoli per decretare la classifica dei due gironi. Nel Girone A, a farla da padrone i giovani dei Volley Per Caso con 5 punti, a seguire i Per me è uguale con 4 punti, al terzo posto l’FC Sorriso Verticale con 3 punti e a chiudere la graduatoria del primo turno I Boh di Mirko Moneta con 0 punti.

Più equilibrato il Girone B, dove padroneggiano i Divieto di sosta con 5 punti, sul secondo gradino Masha e Orso con 4 punti, terzi gli Alcolisti Anonimi con 2 punti e quarti i Gent dà isen con 1 punto conquistato.



Dalle 14 in poi gli incontri a eliminazione diretta, nel primo quarto di finale la selezione giovanile mista dei Volley Per Caso si è sbarazzata agevolmente dei Gent Dà Isen (gente di Esino Lario) con un secco 2-0 (16-7 15-8). Nel secondo quarto di finale, i Valsassinesi dei Per Me e’ Uguale hanno dovuto faticare per avere la meglio sui Lecchesi degli Alcolisti Anonimi, un 2-0 con i parziali di 12-9 e 13-7. Nel terzo quarto di finale, i Brianzoli dei Divieto di Sosta hanno superato per 2 set a 0 i Valsassinesi dei Boh Di Mirko Moneta con i parziali di 15-7 e 12-8. Nell’ultimo quarto di finale, è servito il tiebreak alla terza squadra valsassinese, l’Fc Sorriso Verticale ha infatti superato solo al terzo e decisivo set i lecchesi di Masha e Orso, un 2-1 con i parziali di 12-9 9-14 6-11.

Dalle 16 le semifinali, partite spettacolari ben giocate dalle quattro squadre. Nel primo atto è stato spettacolo assoluto, i giovani dei Volley Per Caso (ragazzi del Ballabio maschile e ragazze miste) hanno superato 2-1 l’Fc Sorriso Verticale (Volley C.S. Cortenova open misto) al termine di un incontro senza esclusione di colpi. 7-15 15-11 11-6 i parziali in favore dei giovani ballabiesi. Successivamente c’è stato equilibrio assoluto tra i Divieto Di Sosta e i Per Me è Uguale, un 2-0 in favore dei Brianzoli tiratissimo con scambi lunghi e spettacolari e con continui capovolgimenti di fronte, 15-14 e 15-11 i parziali. Alle 17.00 la finalina valida per il terzo posto, è un derby tutto valsassinese, in campo l’Fc Sorriso Verticale e i Per Me è Uguale.

La finalina è degna di una finalissima, le squadre, nonostante l’enorme fatica accumulata non si risparmiano e danno vita a un super match con attacchi stellari e monster block da paura, i parziali non sono mai “in ghiaccio”, si va via punto dopo punto senza mai vedere una vera e propria fuga. Dopo il 25-22 del primo set in favore dei Per Me è Uguale, l’Fc Sorriso Verticale risponde con orgoglio e riesce, al termine di una super rimonta, a far suo il secondo set con l’ultimo e decisivo punto (il venticinquesimo) dopo essere arrivati sul 24 pari. Anche il tie è equilibrato e il 15-11 finale in favore dei Per Me è Uguale lo dimostra.

Passiamo ora con la cronaca alla partitissima, alla finale che tutti avrebbero dovuto vedere, quella tra i brianzoli dei Divieto Di Sosta e i giovani ballabiesi dei Volley Per Caso. Nel primo set girano bene i brianzoli che mantengono sempre il naso avanti, faticano e pasticciano a rete i giovani ballabiesi, una Ilaria Mariani in splendida forma bombarda a ripetizione i 9 metri avversari, Luca Farina è un cecchino e sotto la sapiente regia di Paola Colombo non sbaglia un colpo, Sposetti ed Este difendono quel che arriva e il primo set se lo aggiudicano meritatamente i “meno giovani” per 25-21. Di tutt’altra fattura il secondo set, Rognoni e De Capitani rientrano in campo “indiavolati”, Pasquali, Panzero e Amati pure e sotto la regia di Cerioli iniziano a prendere la mira sbagliando praticamente pochissimo, la pallavolo è davvero di alto livello, ci sono scambi lunghi, attacchi impressionanti dove la palla non cade mai, i giovani partono bene e finiscono meglio aggiudicandosi il set per 25-20 pervenendo così al pareggio portando la finalissima al decisivo tiebreak; così come due anni fa, sarà il set al 15 a decretare i nuovi campioni di Taceno. Nell’ultimo set la fatica si fa sentire ma tutti e 12 gli atleti in campo tengono duro dando vita a un finale epico, i brianzoli pasticciano un po’ troppo e calano di concentrazione, ne traggono beneficio i più giovani che alzano ulteriormente il livello bombardando a più non posso soprattutto al servizio con battute velenose che fruttano più di un ace.

Si arriva così verso la fine, dopo un fallo in attacco di seconda linea da parte dei brianzoli la palla va al servizio dei giovani ballabiesi, battuta, costruzione avversaria e attacco difeso ottimamente dai più giovani che ricostruiscono l’azione che risulterà poi decisiva per il 15-9 finale. Sacrosanti applausi a tutti questi ragazzi che pure oggi non ci hanno deluso onorando nel migliore dei modi uno dei più belli sport al mondo.

A fine serata i ringraziamenti da parte dello speaker ufficiale della manifestazione Guido Dini Ciacci a tutti i partecipanti, alle prime tre squadre classificate, allo staff organizzativo, al Centro Sportivo Biorca di Taceno, agli arbitri e a Marco Marongiu; pure quest’anno il torneo è stato uno spettacolo, il tempo ha graziato i pallavolisti, nessuno si è fatto male e c’è stato tanto divertimento – i sorrisi finali ne sono la dimostrazione.

Quarti classificati: Fc Sorriso Verticale (Pietro Fazzini, Serena Fabrizio, Sara Baruffaldi, Carlo Marzorati, Denise Galli e Nicole Galli) Terzi classificati: Per Me e’ Uguale (Francesca Simone, Carlotta Galperti, Luca Colombo, Silvia Sangalli, Gabriele Vittori e Riccardo Ciresa) Secondi classificati: Divieto Di Sosta (Antonio Sposetti, Luca Farina, Paola Colombo, Alessia Este, Ilaria Mariani e Giorgio Redaelli) Primi classificati: Volley Per Caso (Aurora Cerioli, Gabriele Rognoni, Katia Panzero, Federica Pasquali, Riccardo Amati e Martino De Capitani). Arbitri Marco Marongiu di Primaluna, Claudio Mapelli di Lecco e Giovanni Plati di Barzio, segnapunti Alessia Marongiu.

Le squadre partecipanti: