Data pubblicazione 11 Luglio 2024

PRIMALUNA – Quattro squadre in campo nei due match del Trofeo dei Comuni, in programma a Primaluna in questo luglio.

Bastano due gol a Cortenova per sconfiggere Introbio. 2-0 il risultato finale e Cortenova che si issa a 6 punti in testa alla classifica.

Nella seconda partita, vittoria di misura di Barzio/Moggio, che sconfigge 3-2 Pasturo al termine di una gara molto equilibrata.

Venerdì si torna in campo con Taceno/Parlasco-Primaluna e Premana-Esino.

G.G.