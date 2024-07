Data pubblicazione 11 Luglio 2024

BALLABIO – Incidente classificato da Areu come “investimento di ciclista” verso le sette e mezza di questa mattina, giovedì, in via Corniola nella località ballabiese di Roncaiolo. Vittima un uomo di 32 anni che è stato subito soccorso dal personale della Croce Rossa Valsassina giunto in ambulanza da Balisio e dalla Squadra SAF dei Vigili del Fuoco.