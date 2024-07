SOCCORSI IN MONTAGNA. INTERVENTI DEL CNSAS AL GIUMELLO E SUL VIANDANTE

Data pubblicazione 15 Luglio 2024

VALSASSINA – Due attivazioni nel fine settimana per la Stazione Valsassina-Valvarrone, XIX Delegazione Lariana del Soccorso alpino. La prima sabato 13 luglio, verso le 13, per il soccorso e recupero di una donna infortunata lungo l’anello dell’Alpe Giumello, nel comune di Casargo. Le squadre l’hanno trasportata fino al parcheggio di Giumello con barella portantina.

In serata, verso le 20, altra richiesta d’intervento dalla Soreu dei Laghi per un mancato rientro nella zona del sentiero del Viandante, tra Bellano e Dervio. Le squadre territoriali del Cnsas sono partite con le moto da trial per portarsi sul posto e poi iniziare a perlustrare più velocemente i principali sentieri ma nel frattempo la persona, che non aveva potuto avvisare i familiari del ritardo, è rientrata in autonomia.