INCHIESTA VN: 2025, ARRIVA L’IPERAL. LA NUOVA PUNTATA A PRIMALUNA

Data pubblicazione 8 Agosto 2024

PRIMALUNA/PASTURO – Riparte la nostra inchiesta speciale dedicata alla prospettiva dell’apertura a Pasturo del nuovo grosso supermercato Iperal (1.500 metri quadri, almeno 40 dipendenti).

Stiamo raccogliendo le opinioni ricavate dal territorio direttamente interessato da questa svolta.

Quest’oggi una edizione “tutta a Primaluna”.

MARCO BATTAGLIA (Nuovo Bar)

Il primo intervistato di oggi è Marco del Nuovo Bar di Primaluna. L’imprenditore valsassinese non è per niente intimorito dall’apertura del colosso della grande distribuzione. Anzi, ne vede molti benefici essendo la sua un’attività che lavora anche sul passaggio della clientela.

Ciò che realmente emerge nel colloquio è il timore e un invito al Comune di Primaluna – chiamato a potenziare la struttura centrale del paese e a favorirne la crescita; inoltre, il titolare del bar illustra un’altra problematica originata da un evento imminente in Centro Valle, la Sagra delle Sagre, appuntamento ripetitivo che non porta un vero beneficio alle attività commerciali del territorio valsassinese. E conclude quest’intervista dicendo che “Potrebbero metterci un bel centro massaggi cinese…” (che non stonerebbe neanche, nel contesto – ndr).

MICHELA SELVA (Tabaccheria via Provinciale)

La seconda intervista in quel di Primaluna è invece a Michela, la quale si trova assolutamente d’accordo con l’apertura dell’Iperal: per la sua attività “Non ci saranno problemi in alcun modo” e spiega come sarà impossibile perché le licenze da tabaccheria vengono distribuite “a chilometraggio”, quindi valutando la presenza di tabaccai nella zona dove aprirà la nuova struttura questa dovrà poi appoggiarsi a una licenza già presente. Ma sarà solamente un servizio poiché “si tratterà di una rivendita”.

Michela conclude l’intervista con un classico “Chi vivrà, vedrà…“.

A cura di Christopher Anelli Manzoni e Sandro Terrani

