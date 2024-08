RC AUTO: IN LOMBARDIA +10% IN 12 MESI, +11,85% A LECCO

Data pubblicazione 8 Agosto 2024

MILANO – A luglio 2024, secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it i premi medi per assicurare un’auto in Lombardia sono aumentati del 10% su base annua arrivando a 506,33 euro, vale a dire circa 46 euro in più rispetto a luglio 2023.

La buona notizia, però, è che da qualche mese il trend di aumenti si è invertito e, se si guarda al semestre, in alcune province i valori hanno iniziato a scendere e comunque, a livello regionale, l’incremento è stato molto più contenuto, pari al 3,6% …

