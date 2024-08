Data pubblicazione 8 Agosto 2024

PREMANA – Mobilitazione di Soccorso alpino ed eliambulanza alle 12 di questo giovedì mattina per un grave infortunio sugli alpeggi di Premana. Una persona sarebbe precipitata in zona Barconcelli, un codice rosso che ha reso necessario attivare i tecnici del Cnsas coadiuvati da un elicottero Areu decollato da Milano. Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.