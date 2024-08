Data pubblicazione 11 Agosto 2024

MOGGIO – Soccorsi in codice giallo per un uomo di 67 anni domenica pomeriggio nel territorio comunale di Moggio (sul Sentiero per il Faggio).

Per l’assistenza all’infortunato è stata attivata l’ambulanza della Croce Rossa Valsassina, salita da Balisio.

Eventuali aggiornamenti in cronaca, non appena disponibili.

RedCro