A MAGGIO IL CONCERTO CONCLUSIVO DELLA RASSEGNA ORGANISTICA

Data pubblicazione 30 Agosto 2024

CREMENO – Sabato 31 agosto l’ultimo concerto per questa stagione estiva della 52ª Rassegna Organistica Valsassinese. L’appuntamento è alle 21 nella chiesa S. Maria Nascente di Maggio (frazione di Cremeno) dove all’organo Mascioni del 1982 si esibirà Vittorio Vanini.

VITTORIO VANINI

Inizia a studiare Organo presso il Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, sotto la guida di Luca Bassetto ed Enrico Viccardi. Dopo aver conseguito il diploma di Triennio con il massimo dei voti si dedica alla musica antica sotto la guida di Tobias Lindner, presso la Schola Cantorum di Basilea (CH). Attualmente studia Organo e Kirchenmusik a Monaco di Baviera, nella classe di Bernhard Haas. Ha preso parte a numerose Masterclasses tenute da rinomati organisti, tra cui Ludger Lohmann, Maurizio Croci, Wolfgang Zerer, Pieter van Dijk und Jean Baptiste Monnot.

In qualità di concertista si è esibito in Italia, Germania, Svizzera, Paesi Bassi e Francia, suonando prestigiosi strumenti come l‘organo Van Hagerbeer/Schnitger della Laurenskerk di Alkmaar (NL) e l’organo Hildebrandt della Wenzelkirche di Naumburg. Nel 2018 vince il secondo premio (primo non assegnato) al concorso “Rino Benedet” di Bibione e il terzo ex-aequo al concorso “Organi storici nel basso Friuli”. Nel 2019 gli viene conferito il secondo premio al concorso “Schnitger” di Alkmaar (NL), nonché il terzo ex-aequo a Sion (CH). Nel 2017 ha lavorato come continuista e direttore artistico alla pubblicazione, presso la casa discografica Halidon, di un CD live dedicato alla musica di Ignazio Donati e Francesco Spagnoli Rusca, compositori lombardi del Seicento. Ha lavorato come Kirchenmusiker presso la parrocchia “St. Helena” di Monaco di Baviera. Da Luglio 2023 assume il ruolo di Assistent der Michaelsmusik presso la chiesa di San Michele, nel centro storico di Monaco.