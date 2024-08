Data pubblicazione 30 Agosto 2024

CASSINA VALSASSINA – Altro intervento giovedì in Valsassina per i tecnici della XIX Delegazione Lariana. Soccorso un ragazzo, caduto fuori dalla strada per qualche metro mentre percorreva in bicicletta una strada in località Mezzacca, nel comune di Cassina Valsassina. Sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e l’ambulanza del Centro Soccorso Valsassina.

