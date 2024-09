Data pubblicazione 5 Settembre 2024

LECCO – Nella terza giornata del gruppo A di Serie C NOW, la Lecco Calcio ospita al Rigamonti-Ceppi il Lumezzane. Appuntamento per sabato 7 settembre alle 18:30. Giorno in cui di disputa anche la Runvinata 2024 .

Ad arbitrare sarà il debuttante in C Stefano Striamo della Sezione Aia di Salerno. La squadra di mister Baldini si presenta all’appuntamento con 4 punti in classifica, mentre il Lumezzane è a quota 3 …