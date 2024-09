SKIROLL: MARIA INVERNIZZI E CAMILLA CRIPPA CONVOCATE PER IL MONDIALE JUNIORES

Data pubblicazione 5 Settembre 2024

LECCO – Maria Invernizzi (in copertina) e Camilla Crippa sono le due valsassinesi convocate per il Campionato mondiale juniores di skiroll, in programma in Val di Fiemme dal 12 al 15 settembre.

La convocazione era attesa per Maria Invernizzi, 17 anni di Introbio, dopo le buone prove nelle tappe di Coppa del mondo. Sorprende invece la convocazione per Camilla Crippa, 19 anni sempre di Introbio, del Team Brianza, al debutto iridato.

Maria Invernizzi da questa stagione veste i colori della Comunità montana Valsassina e nel Mondiale juniores punta sulla mass start d’apertura e sulla sprint dell’ultimo giorno. L’introbiese si è messa in luce in Coppa del mondo, dove ha anche conquistato una vittoria in una gara a coppie e un bronzo in una sprint lo scorso ferragosto.

Il Mondiale juniores sarà un banco di prova importante per Maria, che appena può si allena con la sorella minore Aurora (a sinistra nella foto).

Tra di loro c’è una sana rivalità e lo skiroll è una passione per la introbiese, che durante la stagione invernale parteciperà anche a qualche gara di sci di fondo.