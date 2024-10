IL SONDAGGIO DI VN: LE ELEZIONI PROVINCIALI SERVONO A QUALCOSA?

Data pubblicazione 2 Ottobre 2024

VALSASSINA – Nella classica consultazione on line di Valsassinanews, questa settimana viene messo al voto un tema politico di attualità: le elezioni provinciali – appena celebrate a Lecco (senza voto popolare ma solo tra amministratori comunali).

Il rinnovo del consiglio provinciale di Lecco, attraverso un sistema di voto dunque non diretto, ha fatto sorgere dubbi in alcuni cittadini, che non lo considerano espressione veritiera della volontà popolare. La questione è: “Elezioni provinciali, servono a qualcosa?”

Il nuovo sondaggio avrà termine giovedì 3 ottobre e sta già raccogliendo l’adesione di molti lettori di VN.

ELEZIONI PROVINCIALI, SERVONO A QUALCOSA? Sì, se abbiamo nostri rappresentanti

No

Sarebbe meglio tornare al voto diretto

Non ho le idee chiare in proposito

L'argomento non mi interessa

È sempre il solito magna-magna Vedi risultati