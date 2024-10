Data pubblicazione 20 Ottobre 2024

TAORMINA (ME) – I coscritti del 1959 di Premana festeggiano il loro 65esimo con un “tour” di quattro giorni in Sicilia: da Catania a Ragusa, toccando tutte le splendide località del litorale con la loro storia e cultura millenaria come Taormina.

Nelle immagini giunte dalla Trinacria alcuni momenti della celebrazione “itinerante” dei premanesi classe ’59 (in particolare proprio nella splendida Taormina).

RedPre