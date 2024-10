Data pubblicazione 28 Ottobre 2024

INTROBIO – “L’autobus Arriva, nella corsa delle 09.42 da Introbio per Lecco, non è transitato”. Lo segnala un lettore e la mancata fermata del Trasporto Pubblico non è un episodio sporadico nei paesi della Valle.

Per la precisione la corsa oggetto del disservizio dovrebbe partire da Taceno alle 9.25 e arrivare a Lecco alle 10.20, con passaggio da Introbio alle 9.42.