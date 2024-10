Data pubblicazione 28 Ottobre 2024

MOGGIO – Giornata di sport e divertimento per la Run4Cri Valsassina di domenica 27 ottobre. A Moggio ben 120 appassionati hanno preso parte alla manifestazione podistica non competitiva nata per raccogliere fondi da destinarsi interamente alla locale Croce Rossa per l’acquisto del materiale utilizzato nei servizi di emergenza-urgenza e socioassistenziali sul territorio.

Ecco le classifiche delle gare sui 5 e 10 chilometri, maschile e femminile.