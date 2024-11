Data pubblicazione 6 Novembre 2024

LECCO – Grande apprensione sulle rive del lago, intorno alle 14:30 di oggi, 6 novembre: per cause ancora da accertare, sulla spiaggia di Pradello, una donna di 50 anni si è immersa nelle acque e non è più tornata in superficie.

Subito allertati i carabinieri del comando di Lecco, che hanno diramato il codice rosso. Sul posto sono intervenute un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Lecco, insieme ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine …

