SINDACO PER UN GIORNO. A CASSINA LE PROPOSTE DEI PICCOLI SUL TAVOLO DEI GRANDI

Data pubblicazione 11 Novembre 2024

CASSINA VALSASSINA – Nelle giornate di lunedì e martedì la Giunta del Comune di Cassina ha realizzato in collaborazione con le docenti delle classi quinte della scuola primaria di Cassina l’iniziativa “Sindaco per un giorno”.

A conclusione del percorso didattico di geografia ed educazione civica che li ha visti impegnati nei primi mesi di scuola, i bambini – accompagnati dalle maestre Paola Beri, Maria Luisa Valsecchi, Nadia Fumagalli e Michela Scardilli – hanno potuto recarsi in Comune ed incontrare sindaco Michele Polvara e assessori Silvana Canali e Claudio Depretis, ma anche i dipendenti comunali e conoscere in che cosa consista il loro operato e tutto quanto riguardante l’Ente Pubblico.

Ma non solo. Gli studenti si sono cimentati nella stesura di un vero e proprio programma elettorale con proposte, simbolo e slogan e proceduto alla elezione di loro sindaco e consiglieri.

Le interessanti idee sono rimaste sul tavolo consiliare per poter essere tenute in considerazione dagli amministratori per progetti futuri.