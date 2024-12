PASTURO. MERCOLEDÌ UN CONSIGLIO COMUNALE SU BILANCIO E SCUOLA

Data pubblicazione 2 Dicembre 2024

PASTURO – Il sindaco di Pasturo Pierluigi Artana invita la cittadinanza alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria e in seduta pubblica il giorno mercoledì 4 dicembre alle 20 nell’aula consiliare. All’ordine del giorno la convenzione per il trasporto scolastico, le variazioni al bilancio e l’iter di costruzione della nuova scuola elementare finanziata con il Pnrr.