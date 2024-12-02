PASTURO. MERCOLEDÌ UN CONSIGLIO COMUNALE SU BILANCIO E SCUOLA



PASTURO – Il sindaco di Pasturo Pierluigi Artana invita la cittadinanza alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria e in seduta pubblica il giorno mercoledì 4 dicembre alle 20 nell’aula consiliare. All’ordine del giorno la convenzione per il trasporto scolastico, le variazioni al bilancio e l’iter di costruzione della nuova scuola elementare finanziata con il Pnrr.

1.APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTE SEDUTA DEL 04-10-2024

2.SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ESAME CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEL SUBENTRANTE ALL CARICA DI CONSIGLIERE

3.SURROGA COMPONENTE NELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E D’ASSISE D’APPELLO

4.APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E USCITE DIDATTICHE TRA I COMUNI DI: CORTENOVA, PRIMALUNA, PARLASCO, CREMENO, BALLABIO, TACENO, PASTURO, INTROBIO, PAGNONA, CRANDOLA VALSASSINA, MARGNO E CASARGO

5.RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 18/10/2024 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026”

6.AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026 LIMITATAMENTE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

7.PNRR – NEXT GENERATION – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. – CUP N. J66F19000150009 – ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO EDIFICIO SCOLASTICO “ANDREA ORLANDI” – 2° STRALCIO FUNZIONALE: REALIZZAZIONE DI SCUOLA PRIMARIA – PROPOSTA DI ACCORDO PRELIMINARE PER CESSIONE CABINA ELETTRICA SOCIETA’ E-DISTRIBUZIONE SPA – APPROVAZIONE SCHEMA

8.APPROVAZIONE ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE Dl PROPRIETA’ PRIVATA INTERESSATE DAI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASERE.

9. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 29/11/2024 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026”

10.COMUNICAZIONI DEL SINDACO

I "SONDAGGI" DI VALSASSINANEWS

VIOLENZA SULLE DONNE, BASTA UNA "GIORNATA"?

Vedi risultati

Loading ... Loading ...

LE NEWS DI VN GIORNO PER GIORNO

dicembre 2024
L M M G V S D
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

METEO VALSASSINA




VN SU FACEBOOK

Valsassina News

© 2024 Valsassinanews – Il primo quotidiano on line della Valsassina
(c)Modifiche e aggiornamenti GixSoft88