PASTURO. MERCOLEDÌ UN CONSIGLIO COMUNALE SU BILANCIO E SCUOLA

PASTURO – Il sindaco di Pasturo Pierluigi Artana invita la cittadinanza alla riunione del Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria e in seduta pubblica il giorno mercoledì 4 dicembre alle 20 nell’aula consiliare. All’ordine del giorno la convenzione per il trasporto scolastico, le variazioni al bilancio e l’iter di costruzione della nuova scuola elementare finanziata con il Pnrr.
1.APPROVAZIONE VERBALI PRECEDENTE SEDUTA DEL 04-10-2024
2.SURROGA CONSIGLIERE DIMISSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 38, COMMA 8 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ESAME CONDIZIONI DI ELEGGIBILITÀ E COMPATIBILITÀ DEL SUBENTRANTE ALL CARICA DI CONSIGLIERE
3.SURROGA COMPONENTE NELLA COMMISSIONE COMUNALE PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DELLE CORTI DI ASSISE E D’ASSISE D’APPELLO
4.APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO E USCITE DIDATTICHE TRA I COMUNI DI: CORTENOVA, PRIMALUNA, PARLASCO, CREMENO, BALLABIO, TACENO, PASTURO, INTROBIO, PAGNONA, CRANDOLA VALSASSINA, MARGNO E CASARGO
5.RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 97 DEL 18/10/2024 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026”
6.AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2024/2026 LIMITATAMENTE AL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI
7.PNRR – NEXT GENERATION – MISSIONE 4 COMPONENTE 1 INVESTIMENTO 3.3. – CUP N. J66F19000150009 – ADEGUAMENTO SISMICO MEDIANTE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO EDIFICIO SCOLASTICO “ANDREA ORLANDI” – 2° STRALCIO FUNZIONALE: REALIZZAZIONE DI SCUOLA PRIMARIA – PROPOSTA DI ACCORDO PRELIMINARE PER CESSIONE CABINA ELETTRICA SOCIETA’ E-DISTRIBUZIONE SPA – APPROVAZIONE SCHEMA
8.APPROVAZIONE ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO COMUNALE DI AREE Dl PROPRIETA’ PRIVATA INTERESSATE DAI LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DI VIA CASERE.
9. RATIFICA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 105 DEL 29/11/2024 AVENTE AD OGGETTO “VARIAZIONE IN VIA D’URGENZA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024/2026”
10.COMUNICAZIONI DEL SINDACO