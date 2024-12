CREMENO. LAVORI AL PONTE DELLA VITTORIA, CAMBIA LA VIABILITÀ PER BUS DI LINEA E SCUOLABUS

Data pubblicazione 6 Dicembre 2024

CREMENO – A causa delle chiusure che interesseranno il Ponte della Vittoria nella settimana da lunedì 9 a venerdì 13 dicembre (dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30) ci saranno alcune modifiche alla percorrenza degli scuolabus e dei bus di linea lungo la tratta Cremeno-Maggio.

Per quanto riguarda gli autobus “Arriva”, tutte le cose da e per Lecco con transito da Barzio all’interno della fascia oraria di chiusura del ponte procederanno da “Pasturo-Folla” evitando il transito da Casere-Moggio.

Fanno eccezione le seguenti corse, che invece transiteranno da Casere-Moggio mediante l’effettuazione della deviazione stradale con conseguente prolungamento dei tempi di percorrenza: ore 08:40 Taceno-Lecco; ore 09:48 Barzio-Moggio; ore 09:55 Moggio-Lecco; ore 14.36 Taceno-Lecco; ore 16:00 Barzio-Lecco; ore 08:20 Lecco-Taceno; ore 10:05 Lecco-Barzio; ore 13:20 Lecco-Concenedo; ore 14:15 Lecco-Concenedo; ore 16:00 Lecco-Taceno. Saranno temporaneamente soppresse le fermate poste sul tratto interessato della chiusura.

Lievi modifiche anche per le corse pomeridiane del pullmino scolastico. Il servizio scuolabus tra la frazione Maggio, Cremeno e le scuole dell’Altopiano, si articolerà come segue: la corsa di rientro del primo pomeridiano non subirà variazioni perché verrà consentito il passaggio dello scuolabus alle ore 13.45; la corsa in uscita pomeridiana alle ore 16 raggiungerà la frazione Maggio passando da località Folla-Balisio dunque si prevede un ritardo di 15 minuti per l’arrivo in paese degli studenti; non sarà effettuata la fermata “Ande” per impossibilità di manovra del mezzo e il servizio terminerà pertanto alla fermata di piazza Santa Maria. Tutte le altre corse scolastiche rimarranno invariate.