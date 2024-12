Data pubblicazione 9 Dicembre 2024

PASTURO – Annullato l’incontro di martedì 10 dicembre con Lucia Capuzzi, giornalista di Avvenire inviata a Gerusalemme, che sarebbe stata ospite a Pasturo dell’associazione culturale Il Grinzone.

Capuzzi è testimone diretta del conflitto in corso in Medio Oriente, racconta per Avvenire la situazione in Palestina e in Israele, e i recenti avvenimento in Siria hanno richiesto la sua presenza nuovamente in quelle terre.