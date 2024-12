CALCIO. NON BASTANO GALEANDRO E ŠIPOŠ: ATALANTA U23-LECCO FINISCE 5-2

Data pubblicazione 14 Dicembre 2024

CARAVAGGIO (BG) – Sconfitta per il Lecco contro l’Atalanta Under 23: i bergamaschi s’impongono in casa con il punteggio di 5-2, nonostante le “reti della speranza” realizzate da Galeandro al 20′ e da Šipoš all’inizio della ripresa.

Evidente il divario tecnico tra le due formazioni.

Da segnalare la 150ma presenza di Vedran Celjak con i colori blucelesti,.

Spettatori a Caravaggio 439, di cui una buona metà di fede lecchese…

–

CONTINUA SU LECCO NEWS: