“PROFUMI DEL VIAGGIO”, A MAGGIO UN DIALOGO TRA POLENTA E COUS COUS

Data pubblicazione 14 Dicembre 2024

CREMENO – La Prefettura di Lecco, in collaborazione con la Cooperativa di assistenza sociale e sanitaria Medihospes, il gruppo Alpini di Lecco e Auser, organizza in Valsassina “Profumi del viaggio – Sapori che uniscono“, una speciale giornata tra cibo e differenti culture negli spazi del Cas.

L’evento, che si terrà sabato 14 dicembre presso l’ex Colonia Artigianelli di Maggio di Cremeno, in via Mulinetto 2, unirà la cucina dei migranti ospitati nel Cas valsassinese con i piatti locali, per creare un connubio unico ed irripetibile di gusti ma anche di esperienze, in un’esperienza comunitaria.

Dalle 12 alle 15 si potrà partecipare alla degustazione di polenta e cous cous, dalle 14 sarà possibile visitare la mostra fotografica con uno speciale cortometraggio e, dalle 14 alle 16, gli organizzatori invitano in pista per balli tipici italiani ed etnici con il coro Auser di Lecco.

L’invito dell’organizzazione è quello di partecipare alla degustazione gratuita del “piatto che unisce”.