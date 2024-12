METEO. GIORNATE STABILI, GIOVEDÌ NEVE OLTRE I 1500 METRI

Data pubblicazione 17 Dicembre 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un’area di alta pressione garantisce condizioni di tempo stabile fino a mercoledì; per giovedì si attende la formazione di un sistema di bassa pressione sul Mar Ligure foriera di un lieve peggioramento del tempo a cavallo con venerdì e a seguire di una fase ventilata.

Martedì 17 dicembre cielo sereno o poco nuvoloso nella prima parte della giornata, velato dal pomeriggio con sviluppo di nebbia e foschia in pianura in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico tra 3000 e 3400 metri. Venti dai quadranti occidentali, di intensità debole o moderata in montagna.

Mercoledì 18 dicembre cielo nuvoloso in bassa montagna e velato alle alte quote. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento, massime in lieve calo. Zero termico tre 2900 e 3200 metri. Venti in montagna deboli o moderati dai quadranti occidentali.

Giovedì 19 dicembre cielo molto nuvoloso o coperto; deboli precipitazioni diffuse nella seconda parte della giornata, neve oltre 1500-1700 metri su Alpi e Prealpi. Temperature minime stazionarie, massime in calo. Zero termico in calo fino a 1700-2200 metri, con quote a salire spostandosi da Nord a Sud. Venti in montagna moderati sud-occidentali.

Fonte Arpa Lombardia