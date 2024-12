BELLANO. L’OPPOSIZIONE: “BAGARRE IN CONSIGLIO, RUSCONI IN SEDUTA SEGRETA”

Data pubblicazione 20 Dicembre 2024

Nel tardo pomeriggio di ieri 19 dicembre il consiglio comunale di Bellano ha registrato l’ennesimo scontro tra il gruppo di opposizione Progetto Comune e il sindaco, colpevole quest’ultimo di aver gestito la seduta del consiglio in palese contrasto del regolamento vigente.

Il sindaco, infatti, nel tentativo di impedire al numeroso pubblico presente di assistere ai suoi pretestuosi attacchi personali al capogruppo di minoranza Andrea Nogara, ha preteso di trattare la sua comunicazione in seduta segreta. Nonostante i rappresentanti di Progetto Comune si siano formalmente opposti e, regolamento alla mano, abbiano contestato l’evidente irregolarità della seduta segreta, il sindaco ha proceduto nella volontà di far uscire il pubblico dalla sala consigliare. La richiesta di svolgere l’intero consiglio aperto al pubblico per trasparenza nei confronti dei bellanesi, non avendo noi di Progetto Comune alcun motivo di segretezza, è stata bocciata …

