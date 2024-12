METEO. PRECIPITAZIONI DI PASSAGGIO, NEVE SOPRA I 900 METRI

Data pubblicazione 20 Dicembre 2024

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Il transito di una struttura depressionaria nord atlantica in Europa centrale, associata a flussi di aria fredda in quota, nella giornata di venerdì darà origine alla formazione di un sistema di bassa pressione sul Mar Ligure. Sabato temporanea rimonta di un promontorio sull’Europa sud occidentale fino alla mattinata di domenica, che garantirà condizioni stabili. Dal pomeriggio l’arrivo di una saccatura in approfondimento da nord interesserà la Lombardia, portando un lieve peggioramento fino alle prime ore della mattinata di lunedì, poi transito della perturbazione verso sud est.

Venerdì 20 dicembre cielo nella notte coperto o molto nuvoloso, al mattino in progressivo miglioramento a partire da nord ovest, in estensione nel pomeriggio a est. Precipitazioni residue fino al mattino sulla pianura orientale, a carattere nevoso su Alpi e Prealpi oltre 900 metri. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico tra 1000 e 1600 metri. Venti in montagna e sulla pianura occidentale da moderato a forte settentrionale, a carattere di Foehn.

Sabato 21 dicembre cielo sereno, salvo velature nel pomeriggio a partire da ovest. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in calo. Zero termico inizialmente intorno a 1200 metri, in aumento in serata. Venti deboli variabili. Possibili isolate gelate.

Domenica 22 dicembre cielo da poco nuvoloso a coperto. Precipitazioni dal mattino nevose sui rilievi di confine, dal pomeriggio precipitazioni deboli sparse anche altrove, nevose oltre 800 metri o temporaneamente nevose a quote inferiori durante i rovesci. Temperature minime e massime stazionarie. Zero termico tra 1000 e 1400 metri. Venti in montagna rinforzo settentrionale sui rilievi di confine. Possibili isolate gelate.

Tendenza per lunedì 23 dicembre: sereno o poco nuvoloso, salvo addensamenti sui rilievi di confine, velature altrove. Precipitazioni molto deboli a carattere nevoso sui rilievi di confine. Temperature in lieve aumento.

Fonte Arpa Lombardia