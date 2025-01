CALCIO LECCO DOMENICA A TRIESTE, VOLPE: “ORA MI SENTO UN ALLENATORE”

Data pubblicazione 24 Gennaio 2025

LECCO – Trasferta a Trieste per il Lecco di Gennaio Volpe, ospite della Triestina nella 24ª giornata di Serie C. Una sfida che a inizio campionato sapeva di scontro playoff (se non ancora meglio), mentre oggi si presenta come un match con punti pesanti in palio per evitare la retrocessione. “Probabilmente nessuno lo avrebbe detto, ma nel calcio conta cosa si dimostra sul campo. Queste due squadre sono andate al di sotto delle aspettative. È una partita importante, dove i punti peseranno molto, e bisogna affrontarla nel miglior modo possibile” spiega il mister bluceleste.

“Il Lecco non vince fuori casa da un anno e mezzo, ma non credo possa essere a causa del tifo, dal momento che i nostri tifosi ci hanno sempre supportato anche fuori casa. L’aspetto mentale è importante…