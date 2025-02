POLIZIA LOCALE BALLABIO, CORTENOVA, PREMANA E MARGNO: NUOVA CONVENZIONE E PIÙ SINERGIA

Data pubblicazione 1 Febbraio 2025

BALLABIO – Cambia la convenzione, che sarà sottoposta ai rispettivi Consigli Comunali, ma rimane la sinergia tra i Comuni di Ballabio, Cortenova, Premana e Margno. Viene anzi potenziata con nuovo personale incrementando la possibilità di effettuare pattuglie congiunte.

Il ruolo di capofila spetterà al Comune di Ballabio che da gennaio ha assunto, a tempo indeterminato, il comandante Marco Maggio. “Sono contento che il comandante Maggio sia divenuto, a tutti gli effetti, dipendente del nostro comune – dichiara il sindaco di Ballabio Giovanni Bruno Bussola – In questi anni si è sempre contraddistinto per professionalità e disponibilità ed essendo già a capo degli agenti di Ballabio, questo trasferimento, concordato con il comune di Cortenova, ci è sembrato assolutamente naturale. A ogni modo per quanto riguarda il comando del servizio per i quattro comuni in convenzione, nulla cambierà perché rimarrà sempre in capo alla stessa persona. Anzi, voglio esprimere viva soddisfazione per il rafforzamento di una sinergia tra comuni volta ad aumentare il controllo del nostro territorio in un’ottica di maggior sicurezza”.

“A dicembre abbiamo attivato una procedura di mobilità esterna per l’assunzione di un nuovo agente di polizia locale che si è conclusa da poco – dichiara il sindaco di Cortenova Sergio Galperti – Il nuovo agente che verrà assunto sarà condiviso con i comuni di Premana e Margno. Grazie a questo nuovo reclutamento la convenzione si arricchisce di nuovo personale in aggiunta a quello in forze al Comune di Ballabio”.