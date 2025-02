Data pubblicazione 12 Febbraio 2025

GRIGNA MERIDIONALE – Singolare incontro ad alta quota per i soci del Parapendio Club Scurbatt: il gruppo proveniente da Suello, in uno speciale “volo” alle pendici della Grignetta, si è imbattuto in un’aquila che, per niente spaventata, li ha seguiti per alcuni minuti.

L’aquila che ha accompagnato il gruppo, come spiegano gli stessi componenti, è un ‘novello’, riconoscibile dalle macchie bianche sotto le ali. Per nulla intimorita, la regina delle vette “girava tranquillamente …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS