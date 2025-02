SPECIALE: VN PRESENTA FILIPPO, IL GATTO “RE DELLA PIAZZA” A PASTURO

Data pubblicazione 12 Febbraio 2025

PASTURO – Nome: Filippo. Età: incerta (circa 16 anni, uno più uno meno). Residenza: piazza Vittorio Veneto, Pasturo. Segni particolari: felino dominante dal pelo biondo/rossiccio.

Nella galleria dei personaggi noti del paese del Centro Valsassina – ma non solo di Pasturo – spicca questo non bipede “comparso” improvvisamente intorno al 2009, quando cioè aprì il Cafè Le Monde.

Ed è giusto là, nel bel locale a fianco del municipio, che cerchiamo e troviamo informazioni sul nostro Filippo. Ci raccontano di averlo visto irrompere sulla scena della piazza proprio in quel periodo, più di 15 anni fa, e che da allora non si è più spostato – quasi “adottato” in un ambiente nel quale si è fatto ben volere da tutti.

Non che il tipo a quattro zampe abbia un carattere semplice, anzi. Quando lo si è definito dominante si intendeva nel pieno senso della parola. Filippo è e si sente “re” del posto, gironzola tra gli avventori del caffè e spesso si siede accanto ai tavolini esterni, conquistandosi simpatie e non pochi buoni avanzi – ma frequenta pure il municipio.

Ogni pietra dell’ampio piazzale e ogni cosa e veicolo sono “di sua proprietà” (come da video seguente…):

Siccome chi abita e opera in questa zona gli vuole davvero bene, ecco spuntare un autentico monolocale al piano rialzato, con accesso indipendente (come del resto è questo gattone) – coperto nella stagione fredda e “open” per l’estate, con tanto di cuccia e cibo più acqua sempre disponibili per Filippo.

Il quale sembra gradire e a dispetto dell’età abbastanza avanzata se la gode un mondo.

Come detto, un vero e proprio personaggio entrato a far parte della comunità locale, conosciuto da tutti e in qualche modo “cittadino di Pasturo”.

RedPas