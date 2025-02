Data pubblicazione 16 Febbraio 2025

SAN GIUSEPPE IN VALMALENCO (SO) – Grande prestazione e terzo posto finale in graduatoria ai campionati regionali in corso in Valmalenco per la valsassinese Aurora Invernizzi che si è guadagnata dunque la medaglia di bronzo tra le Allieve under 16.

Giornata negativa invece e qualche problema per la sorella Maria (a destra), che ha chiuso in settima piazza nella categoria Giovani-Senior femminile.

Tra i maschi, quarto posto di Marco Combi nella under 14 Ragazzi.

RedSpo