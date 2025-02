CADE IN CIMA AL GRIGNONE, 33ENNE FERITO ED ELITRASPORTATO A LECCO

Data pubblicazione 22 Febbraio 2025

GRIGNA SETTENTRIONALE – Un escursionista di 33 anni è stato soccorso sulla vetta del Grignone oggi, sabato, intorno a mezzogiorno e mezzo, dopo essere caduto procurandosi diversi traumi.

Sono stati allertati il Soccorso Alpino di Barzio e l’eliambulanza dell’AREU – decollata dalla base di Milano.

Recuperato sul posto, l’uomo è stato quindi trasportato per via aerea all’ospedale ‘Manzoni’ di Lecco, in codice giallo (indice secondo gli standard sanitari di condizioni “mediamente critiche”). In partenza, l’allarme era scattato in codice rosso.

RedCro