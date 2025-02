FONDO, A SCHILPARIO VITTORIA DI MARCO COMBI, TERZO MARCO COLOMBO

Data pubblicazione 23 Febbraio 2025

SCHILPARIO (BG) – Gara zonale in Pattinato e in Mass start per tutte le categorie quest’oggi a Schilpario, in una giornata ottima per il valsassinese Marco Combi, classificatosi al primo posto giungendo praticamente da solo al traguardo con ben 17 secondi e mezzo di distacco.

Sempre dello Sci Club Primaluna bene anche Marco Colombo, che si è piazzato terzo.

Niente da fare invece per il fratello di Marco Combi, Mattia, che purtroppo non ha potuto correre a causa di un infortunio al piede.

Presente anche Maria Invernizzi nella Giovani e Senior femminile – gara “anonima” in preparazione del prossimo weekend di Coppa Italia a Forni Avoltri.

La sorella Aurora è stata infine impegnata a Barrea, in Abruzzo, dove ha partecipato ai Campionati Italiani allievi.

Partecipazione con molti dubbi sulle condizioni di forma della giovane della Comunità Montana dopo i problemi avuti ma che si è conclusa con ottimi risultati: nona nella Sprint in Tc di venerdì, poi decima nella distance in TL sabato e infine un’ottima frazione nella squadra Alpi Centrali B, giunta ai piedi del podio (quarta piazza).

RedSpo