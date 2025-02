FALLITI I NUOVI CORSI MA IL CFPA STA IN PIEDI (GRAZIE A PROVINCIA E REGIONE). FUSIONE VALTELLINESE SENZA ALTERNATIVE

Data pubblicazione 28 Febbraio 2025

LECCO/CASARGO – Silverij la mette giù dura (ma realistica) e presenta la situazione tanto per cambiare triste di un indirizzo didattico come quello della formazione alberghiera – non solo a Casargo – che risente dello sboom del fenomeno Master Chef con annessi e connessi e dunque vede iscrizioni ferme anche al CFPA dell’Alta Valsassina.

Ne parla, il presidente del Cda dell’APAF, nel corso del consiglio provinciale di giovedì a Lecco; numeri alla mano, vi è la ulteriore plastica dimostrazione del fatto che purtroppo le cose non migliorano.

Anzi, il tentativo di dare vita a nuovi corsi di studio particolari come quello di casaro è fallito, e quest’anno dunque non ci saranno nuovi indirizzi. Tra le righe del suo intervento si coglie poi la necessità di dialogare con i poli simili a quello lecchese (leggi gli istituti alberghieri della Valtellina). Tradotto: è indifferibile aprire un ragionamento che porti alla fusione di queste scuole tra Lecco e Sondrio, con tutte le economie di scala e le sinergie positive che ne deriverebbero.

Nel frattempo, a sostenere i costi ci penserà ancora una volta la Provincia con gli ormai classici 250.000 euro annui. Il che, unitamente alla rimodulazione della dote scuola regionale, consentirà di mantenere a galla il Centro di Casargo.

Fin qui le note dolenti. Ma c’è chi riesce a trarre dalla situazione perfino qualche tratto di ottimismo: è il caso del sindaco e consigliere provinciale Antonio Pasquini che cita il “Whatever it takes” vale a dire a qualunque costo di draghiana memoria e dichiara a VN: “La crisi è generale, ma in prospettiva anche gli immigrati di seconda generazione sceglieranno questi corsi perché oltretutto nel turismo e nella ristorazione aumenta l’offerta di lavoro ma sono ben pochi gli italiani che lo vogliono fare. Inoltre – sottolinea Pasquini – vero che la Provincia sostiene finanziariamente il Cfpa ma del resto, per quanto riguarda le utenze queste vengono pagate anche alle altre scuole superiori di competenza appunto di Villa Locatelli”.

RedAlV