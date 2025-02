COTTARELLI, DEL BONO E ROGGIANI DIALOGANO STASERA A BARZIO SU ECONOMIA, LAVORO E TERRITORI

Data pubblicazione 28 Febbraio 2025

BARZIO – Il circolo PD Valsassina organizza un momento di incontro per confrontarsi sulla situazione economica del paese e sulle sfide del mondo del lavoro che oggi preoccupano le comunità locali. Un momento che vedrà la partecipazione dell’economista Carlo Cottarelli, oggi direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’università Cattolica di Milano, Emilio Del Bono, vicepresidente del Consiglio di Regione Lombardia, già sindaco di Brescia e Silvia Roggiani, deputata alla Camera e segretaria regionale del Partito Democratico. Ad intervistare gli ospiti e condurre la serata sarà presente la giornalista Nadia Alessi, vicedirettrice di Valsassinanews.

“L’iniziativa Economia, Lavoro e territori: le sfide per le comunità locali è un momento rivolto al territorio della Valsassina – spiegano dal circolo locale del Partito Democratico – alle sue imprese ed ai suoi residenti per poter approfondire, grazie al contributo degli ospiti che saranno presenti, la situazione e le prospettive economiche del paese. Un momento per confrontarsi sulle speranze, le opportunità e le tante richieste inascoltate di chi vive e lavora tutti i giorni nel territorio”.

L’iniziativa è aperta a tutti e si terrà oggi, venerdì 28 febbraio alle 20:30 nella sala polifunzionale della Comunità Montana a Barzio, in Via Fornace Merlo 2.