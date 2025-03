ASD SPORT VALSASSINA, VENTENNALE CON FESTA A PASTURO IL 21 MARZO

Data pubblicazione 4 Marzo 2025

INTROBIO – L’ASD Sport Valsassina è pronta a spegnere venti candeline e lo farà con una serata speciale in programma venerdì 21 marzo 2025 al Cinema Teatro Colombo di Pasturo.

L’evento, che inizierà alle 20, sarà un’occasione per ripercorrere la storia della società, festeggiare i traguardi raggiunti e guardare con entusiasmo ai progetti futuri.

Il programma della serata

La serata di gala si aprirà con un’accoglienza musicale e un caloroso benvenuto ai partecipanti. A seguire, verrà proiettato un emozionante video che ripercorrerà le tappe più significative dell’associazione, dal giorno della sua fondazione fino ad oggi. Uno dei momenti clou sarà la consegna delle targhe ai soci fondatori, un gesto simbolico per ringraziare coloro che hanno dato vita a questo bellissimo progetto sportivo. Non mancherà un momento dedicato ai soci che purtroppo sono mancati, ma che hanno lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’ASD.

PDF – Il programma della serata del 21 marzo

La serata proseguirà con un coinvolgente gioco-quiz che vedrà protagonisti bambini, ragazzi e genitori, seguito dalla premiazione dei nostri giovani atleti, con la consegna di medaglie e qualche sorpresa. A chiudere la festa, un momento di leggerezza e divertimento: il karaoke, con la partecipazione dell’animatore Nunzio, per un finale di serata all’insegna della musica e del sorriso.

Vent’anni di impegno e passione

Nata nel 2005, l’ASD Sport Valsassina ha sempre avuto come obiettivo principale quello di promuovere lo sport come strumento di crescita, condivisione e inclusione. Partita con un piccolo gruppo di appassionati, oggi la società conta numerosi iscritti e segue con impegno e dedizione le squadre di minibasket, accogliendo bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni.

“Il nostro lavoro non si limita solo all’attività sportiva, raccontano da Introbio -: negli anni abbiamo costruito una comunità, un luogo dove i giovani possono crescere non solo come atleti, ma soprattutto come persone. Collaboriamo con le scuole del territorio, organizziamo eventi formativi e partecipiamo attivamente alla vita sociale della Valsassina. Sarà una serata molto speciale e contiamo sulla partecipazione non solo di atleti e soci ma di tutta la popolazione valsassinese che potrà cosi apprezzare il lavoro di volontariato che facciamo per far crescere i giovani in un ambiente sano e cordiale”.