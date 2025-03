PARTECIPATE SFILATE DEL CARNEVALE AMBROSIANO A CORTENOVA E PREMANA

Data pubblicazione 4 Marzo 2025

CORTENOVA/PREMANA – La sfilata di Carnevale a Cortenova è parte del 50° Carnevale Ambrosiano dei Ragazzi, un evento speciale che si tiene dal 3 all’8 marzo 2025.

Evento, organizzato dalla Fondazione Oratori Milanesi (FOM), celebra il tema “Replay – (49+1) Idee per ri-vivere il Carnevale ambrosiano dei ragazzi”. La sfilata si è tenuta domenica alle 14:30 con ritrovo a Prato San Pietro e proseguita con un festoso corteo verso l’oratorio di Cortenova, seguita da una merenda per tutti.

Anche a Premana domenica una partecipata sfilata per le vie del paese. Gettonatissimo l’evento a sorpresa organizzato in piazza della chiesa dove due funambolici trampolieri si sono esibiti per grandi e piccini con spettacolari bolle di sapone. Al termine merenda nella piazzetta sopra il Barin.