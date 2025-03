COMMENTO ALLE PAROLE DI SILVERIJ: “CALO DEGLI ISCRITTI NON È UNA NOVITÀ, SERVONO STATI GENERALI DELLA SCUOLA”

Data pubblicazione 4 Marzo 2025

VALSASSINA – L’originale “auto intervista” del presidente di APAF/CFP Francesco Maria Silverij pubblicata stamattina da VN ha suscitato immediati commenti. Dal canto nostro, abbiamo interpellato Valerio Ricciardelli, il columnist delle testate IperG esperto di Technical Education e attento osservatore di vizi e virtù della scuola italiana.

Ecco il suo interessante contributo:

Leggo un po’ incuriosito l’intervista “autoprodotta” con domande e risposte sulla situazione del CFP di Casargo che si troverebbe ad affrontare una fase critica, con un calo d’iscrizioni che potrebbe compromettere il suo futuro nei prossimi anni.

E che notizia è?

Lo si sa da tempo che le iscrizioni scolastiche, soprattutto nelle scuole superiori e per taluni indirizzi, tra cui il CFP di Casargo, sono in riduzione anche, e non solo, per effetto della denatalità.

È la ragione per cui su questo giornale ne abbiamo scritto più volte, non solo per evidenziare il problema del calo degli iscritti, che non è una novità, ma per suggerire delle strade che aiutino a trovare le soluzioni, che chiedono un impegno particolare.

È la ragione per cui, diverse volte, sia pur scrivendo di questioni anche nazionali, avevamo detto che sarebbero serviti gli Stati generali della scuola anche per la Valsassina, con il coinvolgimento ovviamente del CFP di Casargo che, agli occhi, di chi osserva queste questioni, è l’ente che per la sua sopravvivenza ha delle criticità da risolvere.

Poi del calo demografico e della denatalità incidenti sulle scuole superiori si possono stimare i possibili effetti con largo anticipo, anno per anno con ben 14 anni di anticipo, e non solo prendere evidenza del problema all’atto delle iscrizioni alle scuole superiori.

Era proprio una delle ragioni per cui si era sostenuta la necessità degli Stati generali del territorio rurale della provincia di Lecco, che, tra l’altro, ha una denatalità importante che progressivamente produrrà effetti anche sulle scuole superiori lecchesi.

Poi è evidente che ci sono altri fattori incidenti sul calo delle iscrizioni, come l’effetto “Master chef”, ma non si può costruire o affidare una politica scolastica solo alle mode del momento.

Gli orizzonti temporali delle politiche scolastiche sono molto ampi e chi se ne occupa deve occuparsi del quotidiano e quindi del breve termine, tenendo anche i conti in ordini, ma deve avere soprattutto una chiara visione sul medio e soprattutto sul lungo termine.

Sono due approcci “terapeutici” completamente diversi, ma entrambi necessari; è la politica scolastica.

Continuare come si è sempre fatto vuol dire occuparsi solo della gestione ordinaria. La politica e la programmazione scolastica devono avere degli orizzonti ampi, soprattutto in questo territorio e la denatalità di oggi, valutata con gli opportuni criteri demografici che si usano in questi casi, dovrebbe darci già importanti indizi quantitativi sulle iscrizioni per i prossimi anni. Ci sono queste indicazioni?

Allora, il bilancio di una istituzione scolastica, sottoposto alle autorità competenti, non è solo la buona gestione del conto economico annuale, assolutamente necessaria, ma deve contenere anche il piano pluriennale di lungo periodo che individui il futuro della scuola in tutte le sue dimensioni, certamente ipotizzato e costruito su dati oggettivi e sostenibili.

E laddove non vanno più di moda i percorsi formativi promossi dal “master chef” si dovrebbe studiare la possibilità di una differente e alternativa offerta formativa coerente con i bisogni del territorio e le aspettative delle famiglie.

Ecco perché è importante usare lo strumento degli Stati generali della scuola: serve proprio per avere una idea di futuro e trovare possibili soluzioni a problemi di una certa complessità. Altrimenti, come le famiglie potrebbero riporre fiducia in una istituzione scolastica che esprime criticità e preoccupazioni?

Valerio Ricciardelli

Studioso ed esperto di Technical Education

