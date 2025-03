A MARGNO IL SERVIZIO PONTI, ATTIVITÀ PER BAMBINI NELLE VACANZE DI PASQUA

Data pubblicazione 12 Marzo 2025

MARGNO – Il Comune di Margno aderisce al Servizio Ponti, proponendo a famiglie e minori un servizio educativo per il mese di aprile, durante le vacanze pasquali. Il 17, 18, 22, 23 e 24 aprile, dalle 8 alle 17:30, gli educatori proporranno ai bambini tra i 6 e i 14 anni attività laboratoriali, sportive, giochi di gruppo, gioco libero e uscite sul territorio, oltre a un momento per lo svolgimento dei compiti delle vacanze.

Organizzato da Comune Di Margno, Ambito Territoriale di Bellano, Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, Consorzio Consolida e Sineresi, il servizio si terrà presso la scuola dell’infanzia e la ex scuola elementare di Margno.

Il contributo è di 35 euro a testa per l’intero periodo (pranzo al sacco a cura della famiglia e una merenda compresa).

L’iscrizione al servizio comporta il pagamento della retta sopra menzionata entro i termini stabiliti, contenuti nella mail di conferma che ogni famiglia riceverà successivamente al 16 marzo. La quota di iscrizione non sarà rimborsabile in caso di disdetta.

Nel caso di raggiungimento del numero massimo di iscritti verranno selezionate le richieste in base ai seguenti criteri di priorità:

1. Famiglie monogenitoriali (con un solo genitore e lavoratore) o con entrambi i genitori lavoratori;

2. Residenti nel comune di Margno e del circondario.

Iscrizioni entro il 16 marzo a questo link.

Per informazioni contattare la mail servizioponti@sineresi.it