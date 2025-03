GLI STUDENTI DEL CFPA DI CASARGO INCONTRANO I VOLONTARI ADMO

Data pubblicazione 12 Marzo 2025

CASARGO – Una giornata importante quella vissuta oggi dagli studenti del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Casargo, che hanno partecipato a un incontro organizzato in collaborazione con i volontari di ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo). L’iniziativa ha coinvolto le classi quarte e quinte, con l’obiettivo di informare e sensibilizzare i giovani sull’importanza della donazione di midollo osseo, un gesto di solidarietà che può salvare vite umane.

Durante l’incontro, gli studenti hanno avuto l’opportunità di approfondire diversi aspetti legati alla donazione grazie all’intervento di un medico volontario, che ha illustrato il processo di tipizzazione e donazione, rispondendo a domande e dubbi dei presenti. La testimonianza di Lisa Panzeri, responsabile del progetto scuole ADMO Lecco ed ex ricevente di un trapianto di midollo, ha reso l’evento ancora più toccante e significativo: “Il nostro obiettivo è quello di diffondere il più possibile il messaggio di ADMO, un messaggio di donazione e di speranza. Io vent’anni fa ho ricevuto il dono dell’amore e oggi sono qui a promuovere questo messaggio importantissimo”, ha dichiarato Panzeri.

L’incontro rientra in un progetto più ampio promosso da ADMO Lecco, che coinvolge diverse scuole della Lombardia per sensibilizzare i ragazzi prossimi alla maggiore età sull’importanza di diventare potenziali donatori. Il CFPA di Casargo ha inserito l’iniziativa all’interno di un percorso formativo che mira a promuovere nei suoi studenti non solo competenze professionali, ma anche valori etici e civici. A sottolineare l’importanza dell’incontro è stato il presidente del CFPA di Casargo, Francesco Maria Silverij, che ha dichiarato: “Questo incontro, che ci ha visti legati ancora una volta al nostro territorio, mi permette di ribadire un concetto fondamentale che tanto sta a cuore al mio CdA. Non vogliamo formare solo professionisti, ma ci impegniamo a restituire alla società donne e uomini che nella solidarietà trovano un elemento di crescita personale e di condivisione con la comunità”.

L’evento si è concluso con un forte appello ai giovani affinché possano diventare parte attiva di questa importante missione solidale, contribuendo con un piccolo gesto a fare la differenza nella vita di chi è in attesa di una seconda possibilità.