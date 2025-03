CASARGO, ORA È POSSIBILE SPOSARSI ANCHE IN SALA CIVICA

Data pubblicazione 15 Marzo 2025

CASARGO – Da oggi è possibile sposarsi nella sala civica di Casargo. È stato infatti aggiornato il sistema tariffario per la celebrazione di matrimoni e delle unioni civili nelle sedi comunali o esterne nel comune valsassinese. Il costo è di 50 euro nel caso gli sposi siano almeno uno o entrambi residenti a Casargo. 100 euro per chi non risiede nel Comune.

Restano invece invariati i prezzi per le altre due opzioni. Per le celebrazioni in sala consiliare: 50 euro soltanto se entrambi gli sposi non sono residenti nel comune. C’è poi la scelta della sede esterna, tra quelle approvate dalla giunta, ovvero le chiesette di Giumello e Paglio. Qui il costo è di 50 euro se solo un richiedente è residente a Casargo. 200 euro se entrambi non sono residenti, mentre non pagano le coppie in cui entrambi i richiedenti sono di Casargo.

La prenotazione diventa effettiva solo dopo il pagamento del contributo richiesto. Questo entro 10 giorni dalla comunicazione della disponibilità ricevuta dall’Ufficio di stato civile.

F. S.