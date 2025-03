SCI DI FONDO: ORO PER MARCO COMBI AI REGIONALI, BENE BONACINA

Data pubblicazione 17 Marzo 2025

PONTE DI LEGNO (BS) – Risultati importanti per i ragazzi valsassinesi nei Campionati Regionali di sci di fondo e sci alpino, disputatisi questo weekend a Ponte di Legno.

Nel nordico, categoria Under 14, lo Sci Club Primaluna è in prima piazza con Marco Combi (in copertina): nella gara di tecnica classica, il ragazzo ha fatto segnare un ottimo tempo di 20’59”13, staccando tutti gli inseguitori in una gara certamente non semplice.

La compagna di squadra Cecilia Bonacina (a sinistra nella foto), che ha gareggiato nella stessa categoria tra le Ragazze, si è aggiudicata la sesta piazza con un tempo di 19’13.61, a 1’49.58 dalla vetta.