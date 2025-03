REGIONALI CUCCIOLI E BABY, REGIA A SCI CLUB LECCO E VALSASSINA SKI TEAM

Data pubblicazione 19 Marzo 2025

VALFURVA – Sci Club Lecco e Valsassina Ski Team alla regia dei Campionati Regionali Cuccioli e Baby affidati dal Comitato Alpi Centrali ai due sci club lecchesi.

“Tutti i comitati, a rotazione, hanno diritto a organizzare i campionati regionali. Quest’anno l’incarico è stato affidato a noi dello Sci Club Lecco e allo Ski Team Valsassina” spiega Michele Milani, portavoce dello Sci Club Lecco.

L’evento si sviluppa su due fine settimana: il primo ha visto i Cuccioli cimentarsi in slalom speciale, slalom gigante e ski cross lo scorso fine settimana (venerdì, sabato e domenica), mentre il secondo vedrà sabato 22 e domenica 23 marzo i Baby impegnati in uno slalom speciale e in uno slalom gigante …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS