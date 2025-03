BALLABIO SENZ’ACQUA STANOTTE FINO ALLE 6 DI DOMANI: TUTTI I PARTICOLARI

Data pubblicazione 20 Marzo 2025

BALLABIO – Lario Reti Holding ha avvisato gli utenti che, a causa di interventi programmati sulla rete idrica, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa dalle 21 di oggi 20 marzo alle 6 del mattino di domani 21 marzo in tutte le vie del Comune di Ballabio.

Dai lavori saranno escluse le seguenti strade: via Parini, via Carrobbio, Via Porta, via Magnani, via Stradelli, viottolo ai Lavaggioli, via Grigna, via …

