Data pubblicazione 20 Marzo 2025

LECCO – Traffico bloccato per l’ennesima volta sulla Lecco-Bergamo: intorno alle 9 di oggi, 20 marzo, un camion è rimasto incastrato nella rotonda di Chiuso, da Lecco in direzione Bione, creando code e disagi per gli automobilisti.

All’altezza della rotatoria, il convoglio avrebbe perso il rimorchio e, fermandosi necessariamente, ha mandato in tilt la circolazione dei veicoli da e per Lecco …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS