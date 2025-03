GLI “ASTROFILI VALSASSINA” TORNANO A CASARGO CON L’EVENTO “È PRIMAVERA”

Data pubblicazione 20 Marzo 2025

CASARGO – Il gruppo “Astrofili Valsassina” torna venerdì 21 marzo nella sala civica in via Roma a Casargo alle 20 per la serata “È primavera”.

Durante l’evento, ci sarà la possibilità di imparare insieme a montare e utilizzare un telescopio, di scoprire gli eventi astronomici osservabili nei mesi di marzo e aprile con particolare attenzione all’eclissi parziale di sole del 29 marzo.

Si parlerà anche dei prossimi “ASTROappuntamenti”, ovvero le uscite culturali e i campi astronomici e astrofotografici di “Astrofili Valsassina”. Infine un approfondimento riguardo un sigaro extragalattico: la galassia M82.